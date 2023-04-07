Hobi olarak ürettiği deri çantalar yoğun ilgi görüyor

Kayseri’de deri çanta üreten Yeliz Tok, çanta üretmeye 2 yıl önce hobi olarak başladığını ve ürettiği çantaların ilgi gördüğünü söyleyerek, “Vatandaşlarımız daha sağlıklı olan deri çantaları tercih etsinler” dedi.

Kayseri’de yaşayan Yeliz Tok, makine kullanmadan el dikimi ile deri çanta üretiyor. 2 yıl önce hobi olarak başladığı işi ticarete dönüştüren Yeliz Tok, Talas Belediyesi’nin destekleri ile kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nda çantalarını satıyor. Yeliz Tok’un ürettiği çantalar hem görünümüyle hem de deri olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor.

Deri çanta yapmaya 2 yıl önce hobi olarak başladığını dile getiren Yeliz Tok, “İşi severek yapınca kendiliğinden gelişiyor. Çantalar ve cüzdanlar için ilk olarak kalıp alıyoruz. Kalıbı da ben kendim çıkartıyorum. Kalıp çıkartmak yaklaşık 1 gün sürüyor. Daha sonra kesime ve dikime geçiyoruz. Ondan sonra zımparalama ve parlatmaya geçiyoruz. Bir çantanın yapılması 3-4 gün sürüyor. Bizim fiyatlarımız çok uygun. Çünkü ben bir dükkan işletmiyorum. Burada satışa sunduğum için diğer internetten ya da bir dükkandan aldığınız çantaların neredeyse yarı fiyatına denk geliyor. Çantaların fiyatı 400 ile bin 500 TL arasında değişiyor. Çantalara olan ilgi güzel. Bodrum, İzmir gibi illerimiz bu tarz çantaları biliyor ama Kayseri yeni yeni tanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Deri ve el dikimi bir çantanın ömrü 30 yıl ama mağazadan alınan makine dikimi bir çantanın ömrü 3 yıl. O yüzden vatandaşlarımıza deri çanta almalarını öneriyorum. Her türlü daha sağlıklı, vatandaşlarımız deri çantayı tercih etsinler. Ben kullanımından çok memnunum. Zaten ilk önce kendime yapmaya başlamıştım. Vatandaşlarımız da alır almaz aradaki farkı anlayacaklardır” şeklinde konuştu.

Talas Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın ortamının çok güzel olduğunu söyleyen Tok, “Yazın daha çok aktif oluyoruz. İnsanlar geldikçe hem eğleniyorlar hem de ürün satın alıyorlar. Daha uygun fiyata aldıkları için hem onlar memnun kalıyor hem de biz memnun kalıyoruz” dedi.