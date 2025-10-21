Hoca Hasan Medresesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin tarihi miraslarından biri olan Hoca Hasan Medresesi’ni restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak: “Şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkıyor, geçmişin izlerini geleceğe taşıyoruz. Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülen kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Allah nasip ederse, 2026 yılı programımızda bu tarihi medreseyi yeniden ayağa kaldırarak şehrimize kazandıracağız. Geçmişin izlerini doğru bir şekilde tespit edip gelecek kuşaklara aktarmak ve şehrimize yeni bir kültür hazinesi daha kazandırmak için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.