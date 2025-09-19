  • Haberler
  • Gündem
  • Hoca Hasan Medresesi'nin kazı çalışmaları sürüyor

Hoca Hasan Medresesi'nin kazı çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakar, Hoca Hasan Medresesi'nde kazı çalışmalarının bitmesinin ardından restorasyon çalışmalarının başlanacağını duyurdu.

Hoca Hasan Medresesi'nin kazı çalışmaları sürüyor
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakar, Hoca Hasan Medresesi’nde kazı çalışmalarının bitmesinin ardından restorasyon çalışmalarının başlanacağını duyurdu. Başkan Çolakbayrakdar: “Ecdadımızın bize bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olan Hoca Hasan Medresesi’nde kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü kontrolünde devam eden çalışmalarımızda yıl sonuna kadar kazı sürecini tamamlamayı; yapı izlerinin belirlenmesiyle birlikte restorasyon çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Koruma Kurulu’nun onayının ardından uygulanacak restorasyon projesiyle, ecdadımızın yadigârı bu tarihi medrese aslına uygun şekilde yeniden hayat bulacak. Biz de hemşehrilerimize tarih kokan bir mekanı yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Balcı: 'Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsillerisiniz'
Başkan Balcı: "Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsillerisiniz"
Vali Çiçek 'Kızlarımız, gençlerimiz gece 3'te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız'
Vali Çiçek; “Kızlarımız, gençlerimiz gece 3’te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız”
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Müdür Kabakcı, 'Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Müdür Kabakcı, “Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Vali Çiçek, 'Kayseri'de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık'
Vali Çiçek, “Kayseri’de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık”
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!