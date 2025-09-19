Hoca Hasan Medresesi'nin kazı çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakar, Hoca Hasan Medresesi’nde kazı çalışmalarının bitmesinin ardından restorasyon çalışmalarının başlanacağını duyurdu. Başkan Çolakbayrakdar: “Ecdadımızın bize bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olan Hoca Hasan Medresesi’nde kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü kontrolünde devam eden çalışmalarımızda yıl sonuna kadar kazı sürecini tamamlamayı; yapı izlerinin belirlenmesiyle birlikte restorasyon çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Koruma Kurulu’nun onayının ardından uygulanacak restorasyon projesiyle, ecdadımızın yadigârı bu tarihi medrese aslına uygun şekilde yeniden hayat bulacak. Biz de hemşehrilerimize tarih kokan bir mekanı yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.