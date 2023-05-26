Hokey Grup Birinciliği tamamlandı

Kayseri'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

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  • 26.05.2023 08:38
  • Güncelleme: 26.05.2023 09:15
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Hokey Grup Birinciliği tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İllerinde şampiyon olarak gruplara kalan takımların mücadele ettiği Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği Müsabakaları Kayseri’de yapıldı. Kayseri Grubu’nda mücadele eden takımların katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Birinciliği Müsabakaları Erkilet Stadı’nda yapıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takıma madalya ve başarı belgeleri verildi. Gruptan çıkan takım yarı finallere giderek final mücadelesi verecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “ Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup birinciliği müsabakaları Erkilet Sahasında düzenlenen yarışmalar ile tamamlandı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takıma madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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