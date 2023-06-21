Holding'in duvarı çöktü, 4 araç hurdaya döndü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkıldı. Altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı ise telefon kamerasıyla anbean görüntülendi.

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  • 21.06.2023 18:58
  • Güncelleme: 22.06.2023 09:06
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Holding'in duvarı çöktü, 4 araç hurdaya döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde Erciyes Anadolu Holding'in Fabrikasının duvarı yıkıldı. Altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı ise telefon kamerasıyla anbean görüntülendi.

Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan Merkez Çelik Fabrikası’nın duvarı şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkıldı. Yıkılan duvar yolu kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri yıkılan duvarda inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Duvarın altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, duvarın yıkılma anı bir cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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