Hollandalı Yaşlı Akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi'ne Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde sürpriz bir ziyaret aldı. Hollanda'nın Inholland Üniversitesi'nden gelen akademisyenler, merkezin sunduğu hizmetleri yerinde inceleyerek yaşlı bireylerle etkileşimde bulundu.

Merkez, 65 yaş ve üzeri bireylere sadece barınma değil, aynı zamanda sosyal aktivitelerle dolu bir yaşam alanı sunarak “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını hayata geçiriyor. Ziyaret sırasında akademisyenler, yaşlılarla samimi sohbetler gerçekleştirerek, bu tür projelere gelecek yıl öğrencilerin de katılacağını belirtti.

Ziyaretin önemli anlarından biri, Ulu Çınarlar Korosu'nun Türk Halk Müziği repertuvarıyla misafirlere sunduğu mini konser oldu. Yaşlı bireyler, Kayseri ve Anadolu'nun ezgilerini seslendirerek, Hollandalı akademisyenlerin beğenisini topladı.

Akademisyenler, Kayseri'nin sıcak karşılamasından ve merkezdeki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması adına yapılacak ortak çalışmaların önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, bu tür ziyaretlerin gelecekte de devam etmesi planlanıyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler alanındaki başarılı uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Merkez, yaşlıların sosyal yaşamlarını zenginleştirirken, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

Haber Merkezi

