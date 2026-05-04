Homurlu Şelalesinin Debisi Yükseldi
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesinin debisi son yağışlarla birlikte yükseldi.
Develi’ye bağlı Küçükkünye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan şelalede, yağışlarla birlikte su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği gözlendi. Artan debiyle birlikte şelalenin akış hızı da dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara bölgeye ayrı bir doğal güzellik kattı.
Yetkililer, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşların dere yatakları ve su kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
