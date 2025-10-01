  • Haberler
  • Gündem
  • Hormonal değişimden strese: Migreni tetikleyen faktörler

Hormonal değişimden strese: Migreni tetikleyen faktörler

Migren yalnızca baş ağrısı değildir. Hormonal değişimler, stres, uyku düzensizliğine kadar pek çok faktör migreni tetikler. Uzmanlar, migren atağı yaşandığında ışık ve sesten uzaklaşmanın, başa ve boyuna sıcak veya soğuk kompres uygulamak, masaj yapmak, doktor onaylı migren ağrılarını hafifletecek ilaçlar kullanılmasını öneriyor.

Hormonal değişimden strese: Migreni tetikleyen faktörler

Migren pek çok sebeple tetiklenebilir. Hormonal değişimler, stres, uyku düzensizliği migrene sebep olabilir. Uzmanlar, bu tür durumlarda ışık ve sesten uzaklaşmanın, başa ve boyuna sıcak veya soğuk kompres uygulamak, masaj yapmak, doktor onaylı migren ağrılarını hafifletecek ilaçlar kullanılmasını öneriyor. Öte yandan migren tedavisi için atakların hafifletilmesi ve önüne geçilebilmesi açısından hekime başvurulması gerekiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!