Hormonal değişimden strese: Migreni tetikleyen faktörler
Migren pek çok sebeple tetiklenebilir. Hormonal değişimler, stres, uyku düzensizliği migrene sebep olabilir. Uzmanlar, bu tür durumlarda ışık ve sesten uzaklaşmanın, başa ve boyuna sıcak veya soğuk kompres uygulamak, masaj yapmak, doktor onaylı migren ağrılarını hafifletecek ilaçlar kullanılmasını öneriyor. Öte yandan migren tedavisi için atakların hafifletilmesi ve önüne geçilebilmesi açısından hekime başvurulması gerekiyor.