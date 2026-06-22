HT Bilişim'den Siber Güvenlik Uyarısı

Dijital dünyanın hızla değişimi ve yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması, siber tehditlerin karmaşıklığını artırıyor. HT Bilişim Eğitim Danışmanlık, özellikle WordPress tabanlı web siteleri ile Linux sunucuları ve üçüncü taraf yazılımları hedef alan güvenlik olaylarında kayda değer bir artış yaşandığını duyurdu.

WordPress Siteleri Üzerindeki Tehditler

Son dönemlerde, WordPress siteleri çeşitli siber saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar genellikle güvenlik açığı bulunan tema ve eklentiler üzerinden gerçekleştiriliyor. Saldırganlar, yetkisiz kullanıcı hesapları oluşturarak sisteme sızabiliyor, zararlı yazılımlar ve arka kapılar (backdoor) yerleştirerek kontrolü ele geçirebiliyor. Ayrıca, spam gönderimi ve veri ihlalleri gibi sorunlar da bu süreçte sıklıkla yaşanıyor.

Uzmanlardan 5 Kritik Güvenlik Tavsiyesi

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, bu duruma karşı alınması gereken önlemleri vurguladı. İşte uzmanların önerdiği 5 kritik güvenlik tavsiyesi:

1. Düzenli Güncellemeler: WordPress, tema ve eklentilerinizi düzenli olarak güncelleyin.

2. Güçlü Şifreler: Her platform için güçlü ve farklı şifreler kullanın.

3. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama: İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif edin.

4. Kullanılmayan Eklentileri Kaldırın: Kullanmadığınız tema ve eklentileri sistemden kaldırın.

5. Düzenli Yedekleme: Düzenli yedekleme ve güvenlik kontrolleri yapmayı ihmal etmeyin.

Bu önlemler, siber güvenliğinizi artırmak ve olası tehditlere karşı hazırlıklı olmak için büyük önem taşıyor. Dijital varlıklarınızı korumak için bu adımları atmak, gelecekteki güvenlik sorunlarının önüne geçebilir.