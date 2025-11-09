HT Bilişim'den 'Yazılım Sektöründe Kaizen' Sunumu

Kayseri Teknopark’ta faaliyet gösteren HT Bilişim Eğitim Danışmanlık, “Yazılım Sektöründe Kaizen” adlı projesiyle Kayseri Model Fabrika Sürekli İyileştirme (Kaizen) Ödül Programına davet edilerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumda HT Bilişim ekibi, Kaizen felsefesinin (sürekli iyileştirme yaklaşımının) yazılım geliştirme süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini ve yapay zekâ destekli verimlilik çözümlerinin sanayiye nasıl katkı sağladığını paylaştı.

Katılımcılardan yoğun ilgi gören proje, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 alanında yenilikçi bir örnek olarak değerlendirildi.

Program, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci,

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Emre Sönmez,

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz,

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak,

Yalın Elçiler Platformu Başkanı Adem Özdemir ve

KMF Ödül Süreci Lideri Dr. Ebru Takcı gibi çok sayıda değerli ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan KMF Hatıra Ormanı’na, HT Bilişim adına 10 fidan dikimi gerçekleştirildi. Toplamda 500 fidanın yer aldığı bu anlamlı girişim, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıdı.

HT Bilişim’den yapılan açıklamada:

“Sanayinin gücü üretimde, üretimin geleceği ise dijital dönüşümdedir. Kaizen yaklaşımını yazılım süreçlerimize entegre ederek, verimliliği artıran ve sürdürülebilir çözümler sunan bir yapı oluşturuyoruz. Yazılım sektörünün de sanayinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Teşekkür ve Katkı Sunanlara Özel Teşekkür

HT Bilişim, bu önemli süreçte kendilerine destek olan isimlere ayrıca teşekkür etti.

Bu kapsamda, projenin hazırlanmasında rehberlik eden Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın ve değerli ekibine,

Ankara’dan programa katılarak etkinliği onurlandıran Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Yücel Özkara’ya,

ve program sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Hudaverdi Özyalçın ile ekip arkadaşı Muzaffer Yılmaz’a teşekkür edildi.

Ayrıca İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü’ye destekleri ve paylaşılan güzel anlar için teşekkür edilerek,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile yapılan görüşmenin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın akıllı şehircilik vizyonu da ayrıca takdirle anıldı.

Ulusal Düzeyde Temsil: TOBB Yazılım Meclisi Katılımı

Etkinlikten bir gün önce, HT Bilişim yöneticisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi Siber Güvenlik Komitesi Üyesi olarak Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

Bu vesileyle, TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Sn. Ertan Barut’a,

Yazılım Meclisi Başkan Yardımcısı Sn. Salih Kükrek’e ve

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yazılım Meclisinden Sorumlu Üye Sn. Mehmet Büyüksimitci’ye destekleri için teşekkür edildi.

HT Bilişim, TOBB Yazılım Meclisi Komite Üyesi olarak ülkemizin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Böylece firma, bir hafta içerisinde hem ulusal düzeyde bir yazılım toplantısında hem de bölgesel bir sanayi ödül programında yer alarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm ekosisteminde örnek bir başarı sergiledi.

HT Bilişim Hakkında

HT Bilişim Eğitim Danışmanlık, bilişim teknolojileri, yapay zekâ tabanlı sistemler ve dijital dönüşüm çözümleri alanlarında faaliyet göstermekte olup; üretim sektöründen kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede yazılım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Firma, Kaizen yaklaşımını dijitalleşme süreçlerine entegre eden ilk yerel girişimlerden biri olarak Kayseri’nin inovasyon ve teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı sürdürmektedir.

