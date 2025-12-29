HTK 4' üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı: Fatih Erkan yönetim kuruluna seçildi

  • Haberler
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, HTK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi.

Genel kurul sonucunda, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, HTK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Fatih Erkan’ın bu göreve ERAT Kablo Teknolojik Donanım Sistemleri A.Ş. adına getirilmesi; yerli üretim yapan Türk teknoloji firmalarının, haberleşme sektöründeki karar süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HTK çatısı altında yürütülen çalışmaların; yerli ve millî haberleşme çözümlerinin yaygınlaştırılmasına,savunma ve sivil iletişim teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına ve Ar-Ge ile ihracat odaklı yüksek katma değerli üretimin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Belirlenen yeni yönetim yapısıyla birlikte HTK’nın, yerli teknolojilerin sahada daha yaygın kullanılması, sektör paydaşları arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde daha güçlü bir üretim ekosistemine kavuşması yönünde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

