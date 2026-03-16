Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin tapuları teslim edildi

KTB’nin hayata geçirdiği projelerle Kayseri, tarım şehri olarak anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanarak törenle kapılarını açan Kayseri Ticaret Borsası Hububat ve Çekirdek Merkezi’nde sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Tam kapasiteye ulaştığında yılda 250 bin ton tarım ürününün ticaretine ev sahipliği yapacak olan Hububat ve Çekirdek Merkezi, kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Kayseri Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Hububat ve Çekirdek Merkezi’nde yer alan ve her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 dükkandan oluşan iş yerlerinin tapuları, KTB Hizmet Binası’nda düzenlenen programda Meclis Başkanı Mehmet İştahlı tarafından dükkan sahiplerine takdim edildi. Meclis Başkanı İştahlı yaptığı açıklamada, “Yıllar önce başladığımız bu serüveni Allah’a şükür sonlandırmış oluyoruz. Allah’a binlerce şükür, şu anda sizin gibi değerli üyelerimize 750 metrekare’lik dükkânlarınızın tapusuyla birlikte anahtarlarını veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yılda 200 bin tona yakın ürün işlem görecek. En az 500 kişi istihdam edilecek. Allah güzel hizmetler etmeyi nasip etsin” dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.