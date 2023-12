Hububatçılar Merkezinin temeli atıldı

Hububatçılar Kooperatifi tarafından yaptırılacak olan 64 adet işyerinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Kooperatif Başkanı Mehmet İştahlı; "Bu merkez sadece Kayseri’ye değil, çevre illerdeki hububat tüccarlarımıza hitap edecektir. Aynı zamanda 300 kişi de istihdam imkanı bulacaktır" dedi.

Oruçreis Mahalleside düzenlenen törenin açılışında konuşan Hububatçılar Kooperatifi Başkanı Mehmet İştahlı, yapılacak olan merkezin hem bölge insanına hitap edeceğini hem de 300 kişi istihdam edeceğini ifade ederek; "Bugün burada temelini atmak üzere toplandığımız hububat ticaret merkezi ile, Kayseri’mizin ve bölgemizin çok önemli bir ihtiyacını gidermiş olacağız. Yapacağımız hububat ticaret merkezi, Kayseri’nin var olan ticaret hayatına canlılık getirecektir. Bu merkez sayesinde üreticilerimizi de korumuş olacağız. Buğday, arpa, bakliyat, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği işi ile uğraşan işletmeler hububat merkezimizde yer alacak ve ürünlerini değerinde satma imkanı bulacaklardır. Bu merkez sadece Kayseri’ye değil, çevre illerdeki hububat tüccarlarımıza hitap edecektir. Aynı zamanda 300 kişi de istihdam imkanı bulacaktır. Elektronik satış salonu, laboratuvarı, tüccar ofisleri, depoları ve sosyal alanlarıyla ihtiyaç duyulan birçok özelliği bünyesinde barındıracaktır. Teknolojik olarak donatılacak olan ‘Hububat Ticaret Merkezi’nde üreticilerimiz getirdikleri ürünün anında analizini yaptırabileceklerdir. Kayseri’nin ve Türkiye’nin hububat ve çerezlik çekirdek anlamında merkezi olacak bu proje tam kapasite ile çalıştığında yılda 300 bin ton hububat ve ay çekirdeği alınıp satılacak. 75 bin metrekare alana kurulacak olan hububat ticaret merkezimiz faaliyete geçtiğinde ilimiz ekonomisine yılda 10 milyar TL katkı sağlayacaktır. Kayseri Türkiye’nin çekirdek ve hububatta ticaret merkezi olacaktır. Bugün temelini attığımız ticaret merkezimizi inşallah 1 yıl içerisinde tamamlayıp, 64 adet iş yerimizi üyelerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise merkezin; ekonomik canlılığını artırmak, üreticileri desteklemek ve ticaret hayatına yeni bir soluk getirmek adına yapıldığını aktararak, "2018 yılında göreve geldiğimizde hububatçılar kooperatifi borsamız bünyesinde kurulmuştu. Ancak ne arsası vardı ne de faaliyete geçirilmesine ilişkin bir çalışma yapılmıştı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Şehrimiz için elzem olduğunu düşündüğümüz hububat ve çekirdek merkezini kurmak için Kooperatif üyelerimizi topladık, yeni bir yönetim oluşturduk ve kooperatifin aktif çalışacağı sistemi kurduk. Yine kurulacak merkezimin en önemli aşaması olan Arsa alım sureci için verdiğimiz çabalar neticesinde bugün temelini attığımız alanı Borsamız öncülüğü ile aldık. Bugün attığımız bu temel için Kayseri Ticaret Borsası olarak nerdeyse 5 yıl çaba sarf ettik, Kendisi ayni zamanda Borsamızın da Meclis Başkanı olan Mehmet iştahlı Başkanımız da kooperatifimizin Başkanı olduktan sonra Birlikte uyum içerisinde çalışmaya başladık, yaptığı çalışmalar ve emekleri için başkanıma da buradan teşekkür ediyorum. Hububat ve çekirdek merkezimiz Kayserimizin ve çevresinin ekonomik canlılığını artırmak, üreticilerimizi desteklemek ve ticaret hayatına yeni bir soluk getirmek adına yapılıyor. Yapacağımız Hububat ve çekirdek merkezi, sadece bir yapı değil, ayni zamanda bölgenin tarımsal ticaretinin kalbi olacak, tarımsal ticaretin nabzını tutacak. Bu merkez, ayni zamanda üreticilerimizin de korunmasını sağlayacak. Ürünlerini değerinde satma imkânı bulacak olan çiftçilerimiz, bu merkez sayesinde daha adil ve sürdürülebilir bir ticaret yapma sansına sahip olacaklar. Merkezde, buğdaydan, bakliyata, kabak çekirdeğinden çerezlik ay çekirdeğine kadar birçok ürünün ticareti gerçekleştirilecek. Tüccar ofisleri, depolar ve sosyal alanlarla donatılmış bu merkez, ihtiyaç duyulan her türlü özelliği bünyesinde barındıracak. Teknolojiyi en üst seviyede kullanacak olan bu merkezde, üreticilerimiz getirdikleri ürünlerin anında analizlerini yaptırabilecekleri imkan bulunacaklar. Büyük dijital ekranlar aracılığıyla satış salonlarına aktarılacak ve bu sayede güvenilir ürünlerin ticareti daha şeffaf bir şekilde gerçekleşecek. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin özellikleri, miktarları ve fiyatları, anlık olarak dijital ekranlarda ve web sitesinde yer alacak. Bu sayede, ticaretin her aşamasında şeffaf bir bilgi akışı sağlanacak ve iş dünyasına yeni bir boyut kazandırılacak. Kayseri Ticaret Borsası olarak, her zaman üyelerimizin ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına azimle çalıştık ve bundan sonra da ayni kararlıkla devam edeceğiz. Amacımız, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyan, onlara destek olan bir kurum olmak ve şehrimizi tarım ticaretinin merkezi haline getirmek olacaktır" ifadelerini kullandı. Yapılacak olan alanın bir merkez olduğunu kaydeden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Eğer ki ortaya bir yapı çıkıyorsa bunda hem sanayicimizin hem de belediyemizin işbirliği neticesinde bu günlere geliniyor. Baktığınız zaman Kocasinan bölgesinde onlarca sanayi sitesi var. Bunların hepsi bu şehrin ticaretini diri tutabilmek adına yapılan organizasyonlar. Herkesin kesesine bereket, ellerine sağlık. Bugün burada kurulacak olan Hububatçılar Sitesi de sadece hububatçı esnafının bir araya geleceği bir site olmaktan daha öte burası bir merkez olacak. Bugün Türkiye’de kabak çekirdeği dendiği zaman en fazla yapıldığı il Kayseri. İkincisi çerezlik ay çekirdeği. Ondan dolayı çiftçi kardeşlerimizin de emeklerine sağlık. Çünkü üretim olmazsa ticaretin olma şansı yok. Üretim var ki bugün burada bir merkez oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son dönemde yapılan yardımın 500 milyon TL’ye ulaştığını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç; "Hakikaten önemli ve anlamlı bir proje. Bu projeler şehrimize yakışıyor. Uyumun da bereket getirdiğini hep beraber gözlemliyoruz. Tabi ki yerel yöneticiler olarak bizler de üzerimize düşeni yapma yönünde gereken desteği veriyor, şehrimize katkı sağlıyoruz. Elbette Kayseri sanayi ve ticaret şehri olarak anılıyor. Ancak sadece sanayi ve ticaret ile kalmadığını, bunun tarım ve hayvancılık konusunda ön plana çıkan bir şehir olduğunu hep beraber görmekteyiz. Son süreçte yapmış olduğumuz total yardımın 500 milyon TL’ye ulaştığını hatırlatmak istiyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Bugün Kocasinan’da şehrimizin üretim ve ticaretiyle alakalı yine güzel bir iş için beraber olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tabi ticarette mekan işin kalitesiyle, potansiyeliyle çok alakalı. Şimdiye kadar dağınık olarak yapılan hububat ticareti, inşallah bu güzel mekanda pırıl pırıl oluşacak yeni sitede çok daha fazla katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de törende yaptığı konuşmada Kayseri’nin sanayi ve ticaretin yanında tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıktığını belirterek; "Hangi görevi yaparsak yapalım, hangi noktada olursak olalım eğer bir derdimiz olursa, derdimiz de vatan ve memleket olursa ortaya çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu derttir ki çok yakın bir zaman önce Ticaret Borsası’na muhteşem bir hayvan pazarı yaptırdı. Yine bu derttir ki tarıma dayalı İhtisas OSB’nin kuruluşunu tamamladık, şimdi diğer aşamalarındayız. Gerçekten Kayseri birçok alanda öndeyken hububat noktasında da önde. Sadece ilimize değil tüm bölgemize katkı yapacağı izah edildi. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından butona basılarak merkezin temeli atıldı.