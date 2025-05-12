Hüda-Par'dan 'Ailenin Korunması ve Sapkınlığın Suç Sayılması' Teklifi

HÜDA PAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, “Milletvekillerimiz tarafından sunulan bu teklif ile aile kurumunun korunması ve toplumda artan ahlaki yozlaşmanın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Değerlerimize yönelik saldırıların da suç kapsamına alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda teşkilat olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün medya ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda bilgilendirip bu kanuna destek talebinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Mehmet Çalhan'ın gazetemiz Kayseri Gündem Sahibi Osman Gerçek'e sunduğu kanun teklifinde şu hususların altı çiziliyor:

“Hayasızca Hareketler” suçuna daha ağır ceza gelecek

Teklif, mevcut Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 225. maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" suçunu yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Buna göre, alenen cinsel ilişkide bulunan kişilere verilen cezanın 2 yıldan 8 yıla kadar hapis olarak artırılması öngörülüyor. Alenen hayasızca hareketlerde bulunan veya teşhircilik yapan kişilere ise 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi teklif ediliyor.

Sapkınlık suç kapsamına alınacak

Partimizin kanun teklifinin gerekçesinde ayrıca, "Aynı biyolojik cinsiyette olanlar arasındaki her çeşit cinsel ilişki ve davranışların teşvik edilmesi, özendirilmesi ve propagandasının yapılması" da yeni bir suç olarak tanımlanarak 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu suçun her türlü yazılı, görsel, işitsel, klasik veya dijital iletişim ve bilişim vasıtalarıyla işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında artırılması talep ediliyor.

RTÜK'e sapkın yayınları engelleme yetkisi

Kanun teklifi, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde de değişiklik yapılmasını öngörüyor. Yapılan düzenlemeyle, "Aynı biyolojik cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi veya cinsel davranışı teşvik edip özendiremez, propagandasını yapıp yayamaz." hükmünün eklenmesi ve bu düzenlemeyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bu tür yayınları denetlemesi ve engellemesi amaçlanıyor.