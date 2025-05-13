Hüda Par Yönetimi'nden Başkan Ahmet Taş'a 'Ailenin Korunması' kanun Teklifi Ziyareti

İl başkanı Mehmet Çalhan yönetim kurulu Üyesi Hüseyin Yazgan ve diğer yöneticilerin bulunduğu Hüdapar ekibini gönüllü kuruluşlar başkan Ahmet Taş karşılayıp misafir etti. Ülkemizi ve toplumumuzu ilgilendiren bir çok konunun gündeme alınıp istişare edildiği görüşmede özellikle!

- Türkiye’de aile ve toplum ahlakına yönelik sapkın akımların suç sayılıp, yapanların cezalandırılmasını öngören, aile ve toplum ahlakını korumayı amaçlayan, Hüdapar ın hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne sunduğu yasa teklifinin, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi

- Türkiye ve İsrail vatandaşı olup 7 Ekim 2023’ten beri Gazze ve Filistin de devam eden İsrail katliamına, İsrail askeri olarak katılıp katliam yapanların, Türkiye vatandaşlığından çıkarılması, ülkemize dönenlerin tutuklanıp yargılanması konusunda, Hüdapar ın Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne sunduğu kanun teklifine, siyasi partilerin ve sivil kurumların destek vermesi

Ülkemizde bir müddettir devam eden terörsüz Türkiye, barış süreci ve millet bütünlüğüne yönelik çalışmaların, siyasi partiler ve sivil toplum kurumları tarafından desteklenmesine toplumu ve ülkeyi ilgilendiren diğer konular gündeme gelerek istişare edildi.

Ziyaretten çok memnun kaldığını bildiren gönüllü kuruluşlar başkanı Taş, akıllı siyasetçinin kendisini seçen toplum ve onun gündemi ile ilgisini kesmeyen siyasetçi olduğunu hatırlattı. Nasıl ki siyasiler milletin temsilcisi ise sivil toplum yöneticilerinin de milletin temsilcisi olduğunu bildirdi