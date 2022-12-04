HÜDAPAR’dan ‘Bağımlı Olma Hür Ol’ basın açıklaması

Yalçınkaya, “Mevcut bina halkın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş olup bu hususta bir an evvel yapılması gerekenler hayata geçirilmelidir” dedi.

HÜDAPAR İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nı Bürüngüz Cami önünde ‘Bağımlı Olma, Hür Ol’ sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde kullanımı ve bunların doğurduğu hastalıklar, bireyselliği aşıp artık ulusal bir salgına dönüştüğünü söyleyen HÜDAPAR İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçınkaya, “Aziz İslam dininin beş temel maksadından biri olan akıl emniyetini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımı, her geçen gün artmaktadır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı arttıkça toplumumuz üretkenliğini, hayallerini, gençliğini; kısacası geleceğini yitirmektedir. Bu illetin kullanımı, kamusal alanlarda geniş bir yaygınlığa ulaşmıştır. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelede bir zafiyet olduğunun da göstergesidir” şeklinde konuştu.

Ülkemizde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında sorunun asıl kaynağına inilmediğini dile getiren Yalçınkaya, “Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadele alanında da sorunun asıl kaynağına inilmemekte, sokak satıcıları ve kullanıcılar gibi sadece küçük figüranlar ile uğraşılmaktadır. Oysa büyük uyuşturucu baronları servetlerine servet katarken tüm ülke gençliği ise ateşe atılmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede, ancak bataklık kurutulursa başarı kazanılır. Bu nedenle sokak başlarında torba tutan figüranlardan ziyade baronlar hedef alınmalı, özellikle yüksek mevkilerde olanlara asla iltimas gösterilmemelidir” ifadelerini kullandı.

‘AMATEM BİNASI HALKIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAZ HALE GELMİŞ’

Yeşilay Kayseri şubesi AMATEM kliniğinde yatakların yetersiz olduğunu söyleyen Yalçınkaya “Hüda Par Kayseri teşkilatı olarak rutin yaptığımız ziyaretler çerçevesinde ilimizde faaliyet yürüten Yeşilay Kayseri şubesinden madde bağımlısı kişilerin tedavi amaçlı kaldığı AMATEM’de yatak sorununun bulunduğunu ve halkın bu noktada sorun ve sıkıntı içerisinde olduğunun bilgisini aldık. AMATEM’e yaptığımız ziyarette ise bu durumu doğrular malumatlar edindik. Mevcut bina halkın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş olup bu hususta bir an önce yapılması gerekenler hayata geçirilmelidir. Hür Gençlik Kayseri olarak şehrimizin bütün gençliği madde bağımlılığına karşı bilinçli olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.