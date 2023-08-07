Hüdapar'dan İlim Hikmet Vakfı'na ziyaret

Hüdapar il başkanı, Hüdapar Talas İlçe Başkanı ve diğer yöneticilerle birlikte İlim hikmet vakfı toplantı salonunda günümüz meseleleri ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Son zamanlarda Hüdaparla ilgili kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili açıklayıcı bilgi veren Başkan Çalhan, Adana' da meydana gelen saldırı ile ilgilide açıklayıcı bilgiler verdi. Toplumun he rkesimi ile ilişki haline olduklarını ifade eden başkan özellikle uyuşturucu ile mücadelede

önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Gençlere yönelikte çok detaylı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Talas ilçe Başkanı Yazgan, parti tüzüğü konusundada özetleyici bilgiler verdi.