HÜDAPAR'dan 'Son Kale Aile' Paneli

Panelin moderatörlüğünü Avukat Hasan Boztaş üstlenecek. Etkinliğe konuşmacı olarak Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Sosyolog Hukukçu İlhami Sayan ve Emekli Başvaiz Dr. Cansever Dokuz katılacak.

Panelde, tarihi süreç içinde aile kurumunun karşılaştığı tehditler, kadın ve erkek rollerinin Batı tarafından yeniden tasarlanması ile İslami bakış açısı ve alternatif tedbirler ile aile hekimliği gibi önemli konular tartışılacak.

HÜDAPAR Kadın ve Aile Başkanlığı, halka açık olan bu panel ile aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.