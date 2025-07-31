HÜDAPAR'dan 'Son Kale Aile' Paneli

HÜDAPAR Kadın ve Aile Başkanlığı, 'Aile Yılı' münasebetiyle önemli bir panel düzenliyor. Kayseri Teşkilatı tarafından organize edilen 'Son Kale Aile' paneli, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 20:30'da Melikgazi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

HÜDAPAR'dan 'Son Kale Aile' Paneli

Panelin moderatörlüğünü Avukat Hasan Boztaş üstlenecek. Etkinliğe konuşmacı olarak Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Sosyolog Hukukçu İlhami Sayan ve Emekli Başvaiz Dr. Cansever Dokuz katılacak.

Panelde, tarihi süreç içinde aile kurumunun karşılaştığı tehditler, kadın ve erkek rollerinin Batı tarafından yeniden tasarlanması ile İslami bakış açısı ve alternatif tedbirler ile aile hekimliği gibi önemli konular tartışılacak.

HÜDAPAR Kadın ve Aile Başkanlığı, halka açık olan bu panel ile aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Haber Merkezi

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