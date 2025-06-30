HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Kayseri'de Konuştu: 'Emekli Maaşı Asgari Ücretin Altında Olmamalı'

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları

Yapıcıoğlu, ekonomik sorunların siyasetin gündeminde yeterince yer almadığını belirterek, "Emekli maaşlarının hiçbirisi asgari ücretin net tutarının altında olmamalı. Asgari ücret aynı zamanda en düşük emekli maaşı olmalı" dedi. Ayrıca, asgari ücret tanımına işçinin ailesinin de dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aile ve Nüfus Sorunları

Aile meselelerinin partiler üstü bir konu olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, nüfus yenileme hızının Avrupa'nın da altına düştüğüne dikkat çekti. "Aile çok yoğun bir saldırı altında. Özellikle ahlaksızlaştırma ve fuhşun yaygınlaştırılması, cinsi sapkınlıkların yaygınlaştırılması bu saldırılardan bazıları" şeklinde konuştu.

Kardeşlik ve İç Cephe

Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Kardeşliğin temeli olarak İslam inancını öne çıkaran Yapıcıoğlu, iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Herkese yük düşüyor, diğer partilere düşen yük bir ise bize düşen yük ikidir" diyerek sorumluluklarının altını çizdi.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Mevcut anayasanın milletin değerleriyle barışık olmadığını ifade eden Yapıcıoğlu, yeni bir anayasanın gerekliliğini vurguladı. "Yeni anayasa bu milletin inancıyla barışık, bu milletin değerlerine uygun olmalı" dedi.

Gazze'deki Durum

Gazze'de yaşananlara da değinen Yapıcıoğlu, oradaki Müslümanların varoluş mücadelesini vurguladı. "Orada bir savaş yok. Orada bir halkı açlıkla, susuzlukla, bombalarla yok etme çabası var" ifadelerini kullandı.

Siyasi Durum ve Eleştiriler

Cumhur İttifakı hakkında da açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, doğrunun yanında olduklarını belirtti. Ayrıca CHP'nin gündeminin memleketin sorunlarından uzak olduğunu ifade etti.

Şehitlere Saygı

Son olarak, Şeyh Said’in şehadetine değinen Yapıcıoğlu, geçmişte yaşanan acılardan ders alınması gerektiğini vurguladı. "Tarihte yaşanan acılardan ve yapılan yanlışlardan çok ciddi bir ders almamız lazım" dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bu açıklamaları, Türkiye’nin mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi meselelerine dair önemli bir perspektif sunuyor.