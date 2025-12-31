Hüdapar İl Teşkilatı'ndan gazetemize ziyaret

Hüdapar Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan ve Teşkilat Başkanı Hüseyin Yazgan gazetemizi ziyaret etti.

Hüdapar Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan ve Teşkilat Başkanı Hüseyin Yazgan'ın gazetemiz Kayseri Gündem'e yaptığı ziyarette, gazetemzi sahibi Osman Gerçek'le fikir alış verişinde bulundular.

Ziyarette, Ülke siyaseti, Filistin'de yaşananlar ve Terörsüz Türkiye barış sürecinin geldiği son nokta üzerinde değerlendirmelerle Hüdapar'ın barış sürecine olan katkıları üzerinde değerlendirmeler öne çıktı.

Haber Merkezi

