HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Çalhan'dan Aileyi Güçlendiren Kanun Teklifi!
HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, aile yapısını koruma ve güçlendirme adına önemli bir adım attıklarını duyurdu.
Sapkınlığın suç sayılması ve aile kurumunun daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’a sunuldu.
Çalhan, desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Okandan’a teşekkür ederek, ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı.
#AileKırmızıÇizgimizdir #GeleceğimizAilede