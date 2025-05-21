HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Çalhan'dan Aileyi Güçlendiren Kanun Teklifi!

Sapkınlığın suç sayılması ve aile kurumunun daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’a sunuldu.

Çalhan, desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Okandan’a teşekkür ederek, ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı.

#AileKırmızıÇizgimizdir #GeleceğimizAilede