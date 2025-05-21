  • Haberler
  • Gündem
  • HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Çalhan'dan Aileyi Güçlendiren Kanun Teklifi!

HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Çalhan'dan Aileyi Güçlendiren Kanun Teklifi!

HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, aile yapısını koruma ve güçlendirme adına önemli bir adım attıklarını duyurdu.

HÜDAPAR Kayseri İl Başkanı Çalhan'dan Aileyi Güçlendiren Kanun Teklifi!

Sapkınlığın suç sayılması ve aile kurumunun daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’a sunuldu.  

Çalhan, desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Okandan’a teşekkür ederek, ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı.  

#AileKırmızıÇizgimizdir #GeleceğimizAilede

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de Günlük 440 Ton Çöp ve 700 Km Süpürme Yoğunluğu
Melikgazi'de Günlük 440 Ton Çöp ve 700 Km Süpürme Yoğunluğu
Vali Çiçek: 'Başarı hikayesi yazan şehre, başarılı organizasyonlar yakışır'
Vali Çiçek: “Başarı hikayesi yazan şehre, başarılı organizasyonlar yakışır”
17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na yoğun ilgi
17’nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na yoğun ilgi
Kocasinan'da Yeni Kütüphane Hizmete Hazır
Kocasinan'da Yeni Kütüphane Hizmete Hazır
Kayseri'de Teknoloji ve Eğitim Şöleni: Uluslararası Robot Yarışması Coşkuyla Açıldı
Kayseri’de Teknoloji ve Eğitim Şöleni: Uluslararası Robot Yarışması Coşkuyla Açıldı
Grup Şantiye, Bu Kez De Gençlik Konserinde Sahne Aldı
Grup Şantiye, Bu Kez De Gençlik Konserinde Sahne Aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!