HUDAPAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan: 'Kaybedenler Bizleriz'

Çalhan, Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya'nın kaybetmediğini, onları katledenlerin gerçek kaybedenler olduğunu ifade etti. "Vallahi Muhammed Dayf, Yahya Sinvar ve İsmail Heniyye kaybetmedi. Onlara terörist diyen ve onlara desteğe koşmayanlar kaybetti" dedi.

Gazze'ye destek vermeyenlerin de kaybettiğine dikkat çeken Çalhan, "Gazze değil, onlara bir tas su götüremeyen acizler kaybetti" şeklinde konuştu. Kerbela olayına da değinen Çalhan, "Hz. Hüseyin değil, o katliamı işleyenler dünya ve ahiret kaybetti" ifadelerini kullandı.

Siyonizme karşı mücadele eden İran ve Lübnan direnişinin kaybetmediğini belirten Çalhan, "Küfre karşı mukavemetin, cihadın, şehadetin kayıp olduğu zihniyetinde olanlar kaybetti" dedi.

Son olarak, Müslümanların birbiriyle çekişmekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Çalhan, "Birbirimizle çekişen bizler kaybettik. Ortak düşman apaçık ortadayken ona karşı birlik oluşturamayanlar, Gazze’ye karşı görevini yerine getiremeyenler kaybetti" diyerek birlik çağrısında bulundu.

Mehmet Çalhan'ın bu açıklamaları, Müslümanların dayanışma ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.