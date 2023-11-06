HÜDAPAR Kayseri İl Kongresi Yapıldı

HÜDAPAR Parti sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın katılımıyla 3'üncü Olağan Kayseri İl Kongresi gerçekleştirildi. İl Başkanlığına yeniden Mehmet Çalhan seçildi.

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  • 06.11.2023 12:47
  • Güncelleme: 06.11.2023 12:47
HÜDAPAR Kayseri İl Kongresi Yapıldı

Kayseri İl Kongresi’ne katılan HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen HÜDA PAR 3. Kayseri Olağan Kongresi'nde partisinin yaptığı işlerle birçok kesim tarafından sevildiğini söyleyerek  İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. 

İnsanları doğulu batılı diye bölmeye çalışanların olduğunu aktaran Ramanlı, bu konudaki çalışmaların sonucunda kimsenin muradına eremediğini ifade etti.

Siyonist İsrail rejiminin saldırılarında her gün binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiğini vurgulayan Ramanlı, milyonlarca Müslüman'ın açlığa, susuzluğa ve elektriksizliğe mahkum edildiğini dile getirdi.
Ramanlı, tüm Müslüman ülkelerin yaşananların zulme tepki göstermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, partilerimiz boykot çağrısında bulunuyor. Hepimiz bu boykotun bir neferi olabiliriz. Hiç olmazsa onları ekonomik olarak çökertmeye gayret edebiliriz. Etmeliyiz de. İnşallah bunu da başaracağız. Siyonistlerin mallarını satanları da boykot edeceğiz ki onlarla beraber batıp gitsinler. Bizim kardeşlerimize kurşun atanlar, bomba yağdıranlar, parasıyla destekleyenler bizden değil. Biz kendi üzerimize düşeni yapacağız."


 

Haber Merkezi

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