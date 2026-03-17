Hüdayi Vakfı’ndan Ekranlar Üzerinden Kültürel Saldırılara Karşı Açıklama

“Savaş Sadece Cephede Değil, Ekranlarda da Veriliyor”

Vakfın açıklamasında, günümüzde savaşların yalnızca silahla değil, ekranlar üzerinden algı ve içerik yoluyla yürütüldüğü vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun medya ve sosyal medyayı “sekizinci cephe” olarak tanımlamasına atıf yapılarak, ekranlar üzerinden yürütülen psikolojik savaşın küresel bir tehdit haline geldiği belirtildi.

“Ahlaksızlık Füzelerine Karşı Aileyi Savunmalıyız”

Televizyon dizileri, dijital içerikler ve programlar aracılığıyla evlere “ahlaksızlık füzeleri” atıldığını belirten vakıf, bu içeriklerin domuz etiyle donatılmış sofralar, sadakatsizlik güzellemeleri, çarpık ilişkiler ve mahremiyet ihlalleri gibi unsurlarla toplumsal yapıyı hedef aldığını ifade etti.

Vakfın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün ekranlarda inşa edilen dil; aileyi sorun merkezi, sadakati yük, fedakârlığı zayıflık, iffet ve hayâyı ise çağ dışılık olarak gösteriyor. Gençlere sorumluluğu değil hazı, sadakati değil anlık arzuları, emeği değil kolay kazancı güzelleyen bu zehirli mesaj bombardımanı kabul edilemez.”

Yayıncılara ve Kurumlara Çağrı

Vakfın çağrısı şu başlıklar altında toplandı:

Yayıncı kuruluşlar, milletin değerleriyle çelişen içerikleri derhal kaldırmalı.

RTÜK ve ilgili kurumlar, aileyi koruyan düzenlemeleri acilen uygulamalı.

Aile dostu içerikler teşvik edilmeli.

Kültür emperyalizmine ve ekranlar üzerinden yürütülen psikolojik harbe geçit verilmemeli.

“Yasak Talep Etmiyoruz, Değerlere Sahip Çıkıyoruz”

Vakfın açıklaması, yasak talebi değil; milletin değerlerinin hiçe sayılmasına karşı duruş olarak tanımlandı.