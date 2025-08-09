Hukuk bölümlerini tercih eden öğrenciler nelere dikkat etmeli?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gelecekteki mesleklerini belirlemek ve iyi bir üniversiteye kayıt olmak üzere tercih maratonuna girdi.

Tercih listelerine hukuk bölümlerini eklemek isteyen öğrencilere bilgiler veren Hukukçu Oğuzhan Aral, “Hukuk fakültesi, eşit ağırlık kategorisinde. Bu yüzden sosyal bilim ağırlığı çok daha fazla olan bir fakülte. Yani sınav başarısından ziyade, bizim branşımızı, bizim alanımızı seçmek isteyen öğrenciler ve üniversite adayları önceliklerini kendi öz niteliklerine biraz sorgulamalılar. Sosyal ilişkileri ne denli kuvvetli? Bizim meslek biraz daha adliye ile iç içe, emniyetle iç içe, yani sürekli biz bir insan diyaloğu içerisindeyiz. Eğer diyaloğu yüksek değilse, insan ilişkileri çok kuvvetli değilse yani ikna kabiliyetine fazla güvenmiyorsa, bizim meslek maalesef çok tekdüzeye kalır. Yani gerek mesleki tatmin boyutunda, gerek insanın kendini yeterli hissetmesi durumunda çok sorun yaşayacak. Çünkü fakülteyi bitirmek başarılı bir hukukçu yapmıyor insanı, ya da başarılı bir avukat yapmıyor, başarılı bir hâkim, savcı yapmıyor. Çünkü hukukun uğraştığı sorun insanla alakalı, insanın sorunu. Yani insana hitap edemiyorsan, insanı ikna edemiyorsan, karşındaki insanı konuşturamıyorsan, bizim mesleğin herhangi bir hukuk fakültesiyle alakalı ilintili, hâkimlik olsun, savcılık olsun, avukatlık olsun, buna icra müdür yardımcılığını ve müdürlüğünü dahi katabiliriz. Yani insandan anlamayan, ya da insanla diyaloğunu çok uzatmak istemeyen, bundan keyif almayan arkadaşların mümkün mertebe bu bölümden çok yüksek başarılarla mezun olsa dahi istediği verimi alamayacağını düşünüyorum. Haricinde, tavsiyem, gerçekten hukuk alanında uzmanlaşmak. Yani bu alanda herhangi bir hedefi mevcut olan öğrenci adaylarının tercih yaparken hukuk fakültesine, ilk tercihlerine yazmalarıdır. Çünkü bu meslek, eşit ağırlığın en yüksek seviyedeki bölümlerinden biri. Ama sadece sınav puan endeksli bir şekilde ben hukuk fakültesini kazandım, okumalıyım, yani bu şekilde yola başlarsa insanlar çok büyük hayal kırıklığına uğrarlar” diye konuştu.