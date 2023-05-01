Hukukçu Çetin: 'Tahliye davaları, kira bedelinin tespiti ve kira artışı uyarlama davalarında artık arabuluculuk zorunlu'

 Kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan uyuşmazlıklara arabulucu şartı getirildiğini belirten Hukukçu Merve Aygün Çetin, 'Tahliye davaları, kira bedelinin tespiti, kira artışı uyarlama davalarında artık arabuluculuk zorunlu' açıklaması yaptı.

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  • 01.05.2023 11:08
  • Güncelleme: 01.05.2023 11:08
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Hukukçu Çetin: 'Tahliye davaları, kira bedelinin tespiti ve kira artışı uyarlama davalarında artık arabuluculuk zorunlu'

Kamuoyu tarafından 7. Yargı Paketi olarak bilinen ve bazı kanunlarda değişiklik ön gören yasa Nisan’ın ilk haftası Meclis’ten geçerek resmi gazetede yayımlandı. Eylül ayında da yürürlüğe girmesi bekleniyor. 7. Yargı Paketi, yeni bir arabuluculuk şartı getirdi. Yasa, özellikle kiracı ve kiraya verenler tarafından önem arz ediyor. Önceden kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa tabi değildi. Yargı paketi yürürlüğe girdikten sonra kiracı ve kiraya verenler arasında oluşan uyuşmazlıklar, taraflar arabulucuya başvurmadan çözülemeyecek. 

Hukukçu Merve Aygün Çetin, “Arabuluculukta sulh olma yöntemi denendikten sonra sulh olunamazsa dava yoluna, çekişmeli yola gitmek 7. Yargı Paketi’yle artık zorunlu hale getirildi. Tahliye davaları, kira bedelinin tespiti, kira artışı uyarlama davaları gibi birçok dava türünde artık arabuluculuk zorunlu tutuldu” dedi. 

“KOMŞULUK HUKUKU DA 7. YARGI PAKETİ’NDE”

Zorunlu arabuluculuk başvurularına tabi olan bir diğer hukuk dalının da komşuluk hukuku olduğunu belirten Hukukçu Çetin, “Hissedarların, paydaşların arasında bulunan paylaşım davaları, ortaklık giderme davaları kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar bunların her biri 7. yargı paketiyle zorunlu arabuluculuğa tabi tutulmuştur. Kişileri mahkemeye yargıya intikal ettirmeden arabulucu ile bir masaya oturarak anlaşmaya, sulh olmaya çalışsınlar şeklinde bir öngörüde bulunulmuştur” şeklinde konuştu.

Hukukçu Merve Aygün Çetin, icra takibi yoluyla başlatılan kiracı tahliye işlemlerinin arabuluculuğa tabi olmadığını da sözlerine ekledi.

1ha

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