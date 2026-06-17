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Hukukçu Doğan, 'Boşanmış kadınlar, çocuklarına kendi soyadını verebilir'

Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek, 'Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne, baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soyadını çocuğuna verebiliyor' dedi. KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki 'Adalet Terazisi' programında moderatör Merve Esersoy Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Doğan, 'Boşanmış kadınlar, çocuklarına kendi soyadını verebilir'
Kayseri GündemEditör

Hukukçu Doğan, boşanmış kadınların çocuklarına kendi soyadını verebileceğini belirterek, “Artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi dijitalleşmesiyle birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim. Akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne, baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soyadını çocuğuna verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık iştirak halini aldı” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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