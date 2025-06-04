Hukukçu Erdoğan: 'İş kazası geçiren çalışana SGK gelir bağlar'

Hukukçu Gürbüz Erdoğan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Adalet Terazisi' programına katılarak moderatör Tuğba Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı.

Erdoğan iş kazaları ile ilgili, “İş kazasından kaynaklanan tedavi giderleri, hastalığın tedavisi, çalışamamasından kaynaklı iş göremezlik dönemi ve iş kazasından dolayı yüzde 10 ve üzeri iş göremezlik durumu oluşmuş ise bu kişiye de gelir bağlanır. Yani burayı biraz açalım zaten, ana konumuzda bu oluşturuyor. Bir iş kazasından dolayı, bir medya kuruluşunda bir trafik kazası oluştu, bir habere giderken bir trafik kazası oluştu. Bu arkadaşlarımızın her türlü teşhis ve tedavisi sosyal güvenlik kurumu tarafından ücreti karşılanmak durumundadır. İkincisi, bunların almış oldukları ilaç, protez, işte gözlük, ortopedik cihazlar vesaire, bunların hepsi de yine iş kazası kapsamında karşılanır. Çalışamadıkları günler, burada küçük bir ayrıntı var, eğer ayakta geçirmişlerse, iki günden sonrası ama yatarak, hastanede yatarak raporları devam etmişse, bütün tamamı çalışamadıkları, raporlu oldukları günlerin de ücretleri sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır. Biz buna iş göremezlik, geçici iş göremezlik ödeneği, yani kamuoyundaki bilindiği tabirle de rapor parası alırız. Yüzde 10 ve üzerinde bir iş kazasından dolayı bir mazuriyet oluşmuşsa, bir iş göremezlik oranı oluşmuşsa, sosyal güvenlik kurumu bu kişiye bir iş kazası geliri bağlayacaktır” ifadelerini kullandı.