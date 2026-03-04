Hukukçu İmamoğlu, 'Mesai yapılan her saat için, işçiye yüzde 50 zamlı ücret ödenmeli'

Hukukçu Tevfik İmamoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yapı Gündem programına katılarak moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı.

Hukukçu Tevfik İmamoğlu, işçinin çalışma süresinin haftalık en fazla 45 saat olabileceğini, fazla mesai yapılan her saat için ise işçiye yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerektiğini belirterek, “Fazla çalışma; işçinin mesai saatlerinde çalıştığı, fazladan çalıştığı sürelerdir. Bu süre haftada en fazla 45 saattir bir işçi için. Bu fazla mesai yapılan her saat için işçiye yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Örnek veriyorum, şu an saatlik ücreti 200 lira olan bir işçi, fazla çalışma durumunda saatlik 300 lira alması gerekiyor diyebiliriz. Yine bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Bunun dışında bu sınırın aşılması, işçinin haklı nedenle fesih ve tazminat hakkını gündeme getiriyor. Fazla çalışmanın karşı tarafa bildirilirken işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor, kabul etmesi gerekiyor işçinin. Yine hafta tatili, bayram çalışmaları var. Hafta tatillerinde kesintisiz 24 saat hakkı vardır işçinin. Ama bunun dışında hafta tatilinde çalıştırılmak isteniyorsa işçi, yüzde 100 zamlı bir günlük ücretinin fazla ödenmesi gerekiyor. Yine genel tatillerde, bayram tatillerinde çalıştırılan işçilere bir günlük ek ücret ödenmesi gerekiyor. Yıllık izin hakları var bir de işçilerimizin. Çalışmalarının karşılığı olarak bir yılda kullanmaları gereken minimum izin süreleri var. Bunlar da yine kanunda düzenlenmiş. 1 yıldan 5 yıla kadar kıdeme sahip olan işçilerimizin yılda 14 gün yıllık izin hakları vardır. 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçilerimizin 20 günlük yıllık izin hakları vardır. 15 yıldan ve fazla kıdemi olan işçilerimizin ise 26 gün bir yılda yıllık izin hakları vardır. Burada kural olarak istisna şudur: 18 yaşından küçük işçiler için ve 50 yaşından büyük işçiler için yıllık izin hakları 20 günden az olamıyor maalesef” ifadelerinde bulundu.