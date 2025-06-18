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  • Hukukçu Kılıç, 'Trafik cezaları tebliğ ediltikten sonra 15 gün içerisinde itiraz edilebilir'

Hukukçu Kılıç, 'Trafik cezaları tebliğ ediltikten sonra 15 gün içerisinde itiraz edilebilir'

Hukukçu Gazi Kılıç, vatandaşların trafik cezalarına nasıl itiraz edebileceklerine dair bilgiler vererek, 'Tarafınıza bir ceza uygulandığı zaman bunun hani haklı olmadığını, daha doğrusu bu trafik kuralını ihlal etmediğimizi ya da bu trafik kuralını ihlal ettiğinizden kaynaklı olarak haklı bir gerekçeniz olduğunu iddia ediyorsanız. Bununla alakalı on beş gün içinde suç ceza hakimliğine itiraz etmeniz gerekiyor. Bu itirazı öncelikle adliye akabinde eğer varsa elektronik imzanız UYAP üzerinden vatandaş portaldan yapabilirsiniz. Bu on beş günlük sürede itiraz etmezseniz bu ceza kesinleşiyor. Ama bu itiraz süresi de tebliğ süresinden itibaren başlıyor. Yani size trafik, idari para cezası uygulandığı zaman ya da evinize postayla geliyor ya da memur o an yüzünüze karşı tebliğ ediyor' dedi.

Hukukçu Kılıç, 'Trafik cezaları tebliğ ediltikten sonra 15 gün içerisinde itiraz edilebilir'

Hukukçu Gazi Kılıç Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Adalet Terazisi' programına katılarak Moderatör Tuğba Çetinkaya’nın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Gazi Kılıç, vatandaşların trafik cezalarına nasıl itiraz edebileceklerine dair bilgiler vererek, “Tarafınıza bir ceza uygulandığı zaman bunun hani haklı olmadığını, daha doğrusu bu trafik kuralını ihlal etmediğimizi ya da bu trafik kuralını ihlal ettiğinizden kaynaklı olarak haklı bir gerekçeniz olduğunu iddia ediyorsanız. Bununla alakalı on beş gün içinde suç ceza hakimliğine itiraz etmeniz gerekiyor. Bu itirazı öncelikle adliye akabinde eğer varsa elektronik imzanız UYAP üzerinden vatandaş portaldan yapabilirsiniz. Bu on beş günlük sürede itiraz etmezseniz bu ceza kesinleşiyor.  Ama bu itiraz süresi de tebliğ süresinden itibaren başlıyor. Yani size trafik, idari para cezası uygulandığı zaman ya da evinize postayla geliyor ya da memur o an yüzünüze karşı tebliğ ediyor. Bu ikisinin arasında fark şu mahkemelerde şu şekilde yaptığınız itiraz üzerine mahkeme ceza yazan kurum hangisiyse, örnek veriyorum, jandarma ya da emniyet, trafik denetleme olabilir bunlar izahat istiyor. Yani neden bu cezayı yazdınız? Bununla ilgili elinizdeki olan belgeler nedir? Gerekçeniz nedir? emniyette buna cevap veriyor. Örnek veriyorum. Bununla ilgili bir kamera bir fotoğraf ya da o an bir tutanak ne varsa ellerinde bunu Karayolları trafik kanununa tabi maddelere dayanarak mahkemeye gönderiyor. Mahkeme de o yapılan işlemin hukuka uygun olup olmadığını denetleyerek yaptığımız itirazı kabul ya da reddi yönünde karar veriyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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