Hukukçu Küçük, 'İnsanlık, insan haklarını tehdit eden bir varlık'

10 Aralık İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanmaktadır. Hukukçu Mehmet Emin Küçük, insanlığın varoluşundan beri insan haklarını tehdit eden bir varlık olduğunu söyleyerek, “10 Aralık İnsan Hakları Günü, hukukumuz için, ülkemiz için, bütün dünya insanları için çok önemli bir gün. İnsan hakları nefes gibi, ekmek gibi, yemek gibi, su gibi temel ihtiyacımızdır. İnsan hakları zaten bunların temelini oluşturmaktadır. 10 Aralık'ta kutlamamızın sebebi de; 1948 yılında, 2. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık 3 yıl sonra yayınlanmış İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden kaynaklanmakta. Çünkü insanlık büyük bir savaş atlatmış. İnsanlık yaratılış gereği, haklar ve özgürlükler elindeyken kıymetini bilmemekte. Ancak savaş gibi toplumsal ve büyük küresel olaylar olduğunda bu hakların ne denli önemli olduğunu fark eden bir yaratık. O nedenle insanlık savaş nedeniyle elinden alınan bu hakların kısa bir süre sonra, yaklaşık 3 yıl gibi bir süre sonrasında temel hakların neler olması gerektiğini, dünya insanlarının hangi temel haklardan faydalanması gerektiğini Birleşmiş Milletler Konseyi'ne taşımış. Biz de 10 Aralık'ta bugünün seneyi devriyesinde bugünün anlam ve önemini konuşuyoruz. İnsanlık, varoluşundan beri zaten insan haklarını tehdit eden de bir varlık. Güncel bir olaya, güncel bir hadiseye indirgemek pek tabi mümkün, ancak insanlık yaşadığı sürece insan hakları söz konusu olacaktır. Bunu bir siyasi olay ya da küresel bir olay çerçevesinde değerlendirmeye gerek dahi yok. Çünkü insan hakları her zaman tehdit altında. İnsan haklarını yine koruyacak olan da insandır diyebiliriz. Haklarımızı bizler var ederiz, haklarımızı bizler koruruz. Bizlerin hakları da diğer insanların haklarının başladığı yerde sınırlanıyor. Bu bilinçle, kolektif hareketle temel insan hak ve hürriyetlerini de koruyabileceğimizi düşünüyorum. Gazze olayları olsun, Arakan olsun, Doğu Türkistan olsun, insan haklarını tehdit devam etmekte. Bugüne özel olarak şunu ifade etmek isterim: Sen sadece insan olduğun için değerlisin. Devletler senin karnını doyurmalı, senin güvenliğini sağlamalı, fikirlerini hürce, özgürce ifade edebileceğin bir ortamda seni yaşatmalı, başkalarının haklarına da saygı duymalısın” açıklamalarında bulundu.