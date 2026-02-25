Hukukçu Onaç, “Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız”

23 Ekim 2025 tarihinde öğle saatlerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde üç çocuk annesi Meliha Keskin eski eşi F.K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sanık F.K.’nin davası ve yargılanma süreci hakkında Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, avukatlar ve Meliha Keskin’in arkadaşları katıldı. Dava süreci hakkında açıklamalarda bulunan Hukukçu Deniz Onaç, dosyanın birçok ihmal barındırdığını belirterek, “Dosya o kadar büyük ihmaller barındırıyor ki, anlattıkça sinirleniyoruz. Ancak sinirin adaletin önünde bir etkisi olmadığını görüyoruz. Dosya üzerinde baştan bu yana çok büyük ihmaller ve eksiklikler vardır. Aile yargısal süreç başlamadan önce sanık ve ailesi tarafından mevcut ilimiz içerisinde faaliyet gösteren bir siyasi ismin sürekli karşılarına çıktığını, sanık tarafından bu siyasi ismin adı belirtilerek ‘ben onunla bu işleri çözerim’ dediği söylemleri ile birçok kez karşı karşıya kalmış, bunlar duruşmalara da yansımıştır. Soruşturma aşamasında silah temin edilmiş, araştırma yapılmış, üstünde parmak izi bulunmuş ama savcılık birimimiz bunu araştırmaktan imtina etmiştir. Araç kiralanmış, aracın nerden elde edildiği belirlenmiş, ancak her nasılsa suça yardım ettiği belli olan arat kiralamanın kimden yapıldığına dair hiçbir araştırma yapılmamıştır. Sanık mevcut videoların tamamını sanıklara göndermiş, bunlara dair paylaşımlarda bulunmuş ancak bu sanıklardan bir tanesi soruşturma aşamasında dinlenmesine rağmen mahkeme huzuruna getirilmemiştir. Bizim ısrarımızla adalet arayışı biz sonuna kadar buradayız. Şahsın ismini belirtmememize göre kendini bildiğini çok iyi biliyoruz. Mevcut dosyada eğer ki eli varsa mevcut elini kırarız. Eğer gölgesi varsa gölgesini karartırız. Biz adalet arayışında Meliha ablamız için her şeyi yapmaya açığız” ifadelerinde bulundu.