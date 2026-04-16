Hukukçu Öztürk, “Mülk sahipleri yılda bir defa zam yapabilir”

Hukukçu Zekican Öztürk, kira zamlarının yılda bir defa yapılabileceğini belirterek, “Bir yıl içinde 2 kez zam yapılamaz. Zam yılda bir defa yapılır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden EFE- TÜFE’ye göre zam yapılır. O zam bir defa uygulanır sonraki yıl tekrardan olur. Bir ay geçmiş yeniden zam istiyor, söz konusu değil” dedi.

Hukukçu Zekican Öztürk, Kayseradar ve Radroradar ortak canlı yayınındaki ‘Adalet Terazisi’ programında moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Öztürk, mülk sahiplerinin kiracılarına yılda bir defa zam yapabileceğini belirterek, “Bazen mülk sahipleri kira düşük kaldı düşüncesiyle doğrudan bu da etrafın yönlendirmeleri ile oluyor. Diyorlar ki sen dükkanını 200 bin TL’ye kiraya verdin ama çaprazdaki dükkanı 400 bin TL’ye kiraya verdiler. Senin ki neden 200 oldu. Şöyle 200 bin TL oldu. Benimki 175 bin TL’ydi, %33 uyguladık ve öyle 200 oldu. Kanun belli sözleşme belli, benimkinin eski kiracının 175 bin TL’nin bir anda 400 bin olma ihtimali zaten yok, orası yeni verilmiş kiraya. Böyle olunca mülk sahipleri diyor ki bak biz %30 yaptık ama karşı taraf 400 olmuş böyle bir şey söz konusu değil. Böyle durumlarda işte kiracıları tahliye taahhütnamesi ile tehdit ediyor. Telefonda konuşurken diyor ki, kira sözleşmen de önümde tahliye taahhütnamen de. Hele ki imza tarihi, taliye tarihin boşsa artık yapacak bir şey kalmıyor. Bu gibi durumlarda kiracılar korkusundan, mülk sahibi ne derse kabul etmek zorunda kalıyor. Onun dışında bir yıl içinde 2 kez zam yapılamaz. Zam yılda bir defa yapılır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden EFE- TÜFE’ye göre zam yapılır. O zam bir defa uygulanır sonraki yıl tekrardan olur. Bir ay geçmiş yeniden zam istiyor, söz konusu değil. Bir ay sonra o mülk satılmış, yeni mülk sahibi çıkacaksın burayı ben kullanacağım diyor. Bana ihtarını çek, 6 ay sonra davanı aç eğer mahkeme kararıyla buraya gerçekten ihtiyacın olduğunu ispatlayabiliyorsan amenna ben zaten mahkeme kanalıyla tahliye edeceğim. Bu ihtiyaç zorunlu mu, mahkeme bunu araştırır. 3 aylık kiracısın ama mahkeme hızlı ilerledi 6 ay içerisinde karar verdi sen daha bir yılı doldurmadan tahliyen gerekebilir. Bu gibi durumlarda kiraya verenin de sağlam olması gerekiyor, yarın oraya satma ihtimali her zaman olabilir. Kiracının da sağlam olması gerekiyor, yarın bir gün orayı tahliye ederken her şeye zarar verip de gidebilir” dedi.

Öztürk, ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları ile ilgili olarak ise, “İhtiyaç nedeniyle tahliye muhabbetinde oğlum gelecek, kızım gelecek, Almanya’dan gelecek en çok duyduklarımız, zaten hepsi bir sebep. İhtiyaç durumunda davanızı açıyorsunuz, burada mahkeme sizden şunu istiyor. Senin ihtiyacın, samimi mi, zorunlu mu? Bunları araştırıyor ve bunlar üzerinden senin bu konuta ihtiyacın varsa tahliye kararı veriyor. Tazminat konusunda da 3 yıl boyunca başkasına kiraya vermemesi gerekiyor. Çünkü mahkeme kararıyla bir tahliye edilme durumu var. Çünkü senin ihtiyacın var, senin ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olarak verilmiş. Sen tutup başkasına kiraya veriyorsun. Burada durum şuna dönüyor. Kiram düşüktü, seni çıkardım ve daha fazla kiraya verdim. Mahkemede o zaman diyor ki tazminat ödeyeceksin” dedi.