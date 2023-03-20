Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: 'AYM'nin kooperatif kararı ciddi sorun oluşturdu'

Kayseri'de yapı kooperatiflerinde yaşanan sorunların ardından 15 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de geçici 11’inci madde olarak 'Kayseri ilinde aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygulanır' maddesi yürürlüğe konulmuştu. Kooperatif alacaklarını düzenleyen ilgili kanun değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, iptal kararının kooperatif mağdurlarını üzdüğünü söyledi. Yüzgeç konuyla ilgili açılmasında, “Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar özellikle Kayseri ve Sivas gibi İç Anadolu bölgesinde yoğun kooperatiflerin çalıştığı illerde ciddi bir sorun oluşturdu. Binlerce aile mağduriyet yaşıyor. Bu sorunu tapusunu alan tüm ödemelerini yapan gün itibariyle borcu olmadığına dair ibranamelerini alan tüm üyelerle ilgili 15 yıl sonra yeniden borçlar çıkarması söz konusu. Yüklü şekilde borç çıkarılması, evlerinde hacizler vesaire yoluyla rahatsız edilmesi süreciyle başlamıştı. Binlerce ailenin evindeki huzuruna ve oturmuş olduğu konutuna müdahaleler başlamıştı. Buna ilişkin de yaklaşık 5 -6 yıllık bir süreç ve mücadele sonucunda meclisimiz tüm partilerini Ittifakıyla bir kanun maddesi çıkarmıştı. Ancak, kanun maddesi daha sonra mecliste yapılan çalışmalar esnasında Kayseri iline özel hale getirildi. Oysaki sorun Türkiye'nin genelini ilgilendiren, Türkiye'nin genelinde büyük problemleri çözen bir yasal düzenlemeydi. Bu sorun tam olarak giderilemeyince Kayseri olarak ifade edilince Anayasa Mahkemesi de ilginç şekilde jet hızıyla konuyu gündemine aldı ve iptal kararı oluşturdu. Bu iptal kararının genel olarak şu an itibariyle Türkiye'deki birçok aileyi yeniden huzursuz ettiğini söyleyebiliriz. Yeniden bir mücadele başlamak üzere. Ve şu anda binlerce aile yeniden haciz tehdidiyle, evlerinin ellerinden alınmasına karşı mücadelelere yeniden başlamış haldedir. Şu an itibariyle dün Kayseri'de büyük bir miting tertip edildi ve yine aynı şekilde diğer illerle beraber bu mücadeleye devam edilecek” diye konuştu.

“ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ KARAR VİCDANLARI YARALAYAN BİR KARAR OLDU”

Avukat Seyit Halil Yüzgeç, açıklamasının devamında, “Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar tamamen gerçekten hukuku bize göre çok ciddi derecede vicdanları yaralayan bir karar oldu. Çünkü büyük bir mağduriyet var. Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesinden bahsediyor. 15 yıl önce borcunu ödeyen vatandaşın evinin tapusunu alan vatandaşın bugün yeniden tekrardan borçlandırılması aslında eşitlik ilkesine aykırı olan buydu. Mecliste bu konuda gerekli adımları atmıştı ve buna ilişkin de çalışma yapmıştır. Ama Anayasa Mahkemesi bize göre konuyu yanlış değerlendirdi ve eşitlik ilkesine aykırı buldu. Ama asıl mesele tabii ki Kayserilinin de özel olmasıydı. Biz meclisimizden yeniden hızlı şekilde bu konuya el atacağını ve bu maddeyi yeniden düzenleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu maddenin iptal edilmesi halinde dahi yeniden üyeleri mağdur edemeyecekleri, yeniden kesim maliyeti çıkaramayacaklar yönünde verilmiş emsal kararlar var. Bu kararları da güvenerek yargı mercilerine, adliyelere güveniyoruz. Vatandaşlarımızın hakları korunacaktır. Mecliste bulunan iktidar partimize, muhalefet partilerine de özel olarak talepte bulunuyorum. Şu ana kadarki yapmış oldukları gibi konuya yeniden sahip çıkmalarını da bekliyorum. Ancak şunu ifade edeyim. İnsanların helal rızıklarına oturmakta oldukları, başını soktukları konutlara kim elini uzatırsa buna ilişkin mücadelemiz devam edecek. Burada haklıyız. Kooperatif üyeleri haklı. Bunların haklarını sonuna kadar kovalayacaklar. Haklarını da söke söke alacaklar Allah'ın izniyle” dedi.