Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: 'Yeni düzenlemeye göre eve haciz bitti'

 Bazı kanun maddelerinde yapılan değişikliğe değinen hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, 'Yasa değişikliği yapılan kanun maddeleri içerisinde ev haczi artık neredeyse imkansız hale geldi. Kişisel eşyaları artık haczedilemez mallar arasına girdi' dedi.

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  • 29.03.2023 18:08
  • Güncelleme: 29.03.2023 18:08
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Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç: 'Yeni düzenlemeye göre eve haciz bitti'

Hukukçu seyit Halil Yüzgeç değişen bazı kanun maddeleri hakkında açıklama yaptı. Yüzgeç açıklamasında, “Bazı kanun maddelerinde değişiklik oldu. Öncelikle kadın ağır hasta çocuğu varsa ve cezaları 10 yılın altında ise cezaları ertelenebilecek. Bu ceza bir yıla kadar ertelenebiliyor. Yine cezaevinde infaz devam ederken ağır hasta bir çocuk olursa anne infazını çocuğun yanında çekebilecek. Yine uyuşturucuyla ilgili bir kısım maddeler değişti. Bazı maddeler uyuşturucu kanununun içerisinde sayılmıyordu, bunların içerisine girdi. Satışı, imal edilmesi ağır cezayı gerektiren hale geldi. Ve yine bununla ilgili de rehabilitasyon merkezlerinin açılabileceğinin temel hukuki alt yapısı oluşturulmuş oldu. Göçmen kaçakçılığına ilişkin de cezalar önemli derecede arttırıldı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri son zamanlarda göçmen ticareti” diye belirtti. 

“YENİ DÜZENLEMEYLE EV HACZİ TARİHE KARIŞMIŞ OLUYOR”

Seyit Halil Yüzgeç açıklamasının devamında, “Türk halkının en çok ilgilendiren yasa değişikliği içerisinde konutlarda yapılan haczin artık neredeyse imkansız hale gelmesi. Yani ev içerisinde kişisel eşyalar, çocukların, eşlerin kişisel eşyaları artık haczedilemez mallar arasına girdi. Ortak kullanımda olan işte televizyonunu, buzdolabı gibi eşyalar haczedilemeyecek. Bunun da üstüne konut haczinin hakim kararına bağlanması gerekti ki artık ev haczi yeni düzenlemeyle beraber tarihe karışmış oluyor. Bunun olumlu değerlendirilebilecek yanları olduğu gibi borçların tahsili konusunda olumsuz da değerlendirilebilecek bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Net olarak şunu söyleyebiliriz ki konut haczi Türkiye’de uygulanamaz hale gelmiş durumdadır” dedi. 

“BORCUNUZ NE KADARSA O KADAR HACİZ YAPABİLECEKSİNİZ”

Ev haczinin yanı sıra ‘taşkın haciz’ olarak tabir edilen haciz şeklinin de kalktığını belirten hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, “Yine bir nitelikli düzenleme yapıldı. ‘Taşkın haciz’ dediğimiz yani örneğin, 10 lira borcumuz varsa 100 liralık haciz yapılabiliyordu. Araçlarınız, eviniz, banka hesaplarınız, haczedilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle beraber sadece borcunuz ne kadarsa o kadar haciz yapabileceksiniz. Bu da yasaya konulan çok önemli bir düzenleme. Doğru düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Yani bazen tüm ticari hayatı bazen on liralık bir borç yüzünden kitlendiğini, bütün banka hesaplarına bloke konulduğunu görüyorduk.  Bunun düzenlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu. 

Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç son olarak avukatlarla da ilgili bir yasa değişikliği olduğunu belirterek hem ucuz krediye ulaşabileceklerini hem de 5 yıl boyunca baroya aidat ödemeyeceklerini dile getirdi.

1ha

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