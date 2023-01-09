Hukukçu Ünalmış, CHP Kayseri İl Başkanlığına aday oldu

Siyasi partilerde seçim hazırlıkları sürüyor. 5 Aralık 2022 tarihinde CHP Yönetim Kurulu Üyeliğinden milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Hukukçu Niyazi Ünalmış, CHP Kayseri İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ünalmış, şu ifadelere yer verdi: “09.01.2023 tarihinde saat 12:00’de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı için seçim olacağını gecenin ilerleyen saatlerinde öğrenmiş bulunmaktayım.

Her ne kadar 05.12.2022 tarihinde milletvekilliği aday adaylığı için “yönetim kurulu üyeliğinden” istifa etmiş olsam da seçim sürecinde gördüğüm lüzum üzerine yapılacak seçimde İl Başkanlığı’na adayım. Görülen lüzuma ilişkin hususları sosyal medyada değil, evimiz olan partimizde ve ilgili kurullarda açıklayacağım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına, parti tüzüğümüze, parti yönetmeliklerine uygun ve demokrasiyi en iyi şekilde hissedeceğimiz bir seçim olması dileğiyle aday olacak tüm yönetim kurulu üyelerine ve partililere başarılar diler, iktidarımızın Kayseri il başkanını belirlediğimiz bir seçim olmasını temenni ederim.”