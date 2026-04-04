Hukukçu Yağmur: 'Engelli araç kullanımında yeni düzenleme şart'

Hukukçu Hakan Yağmur, mevcut uygulamada engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adına alınan araçların, engelli vatandaş tarafından kullanılamadığını belirterek, “Bu araçlar, birinci dereceden üçüncü dereceye kadar akrabalar tarafından, genellikle engelliyi hastaneye götürme gibi amaçlarla kullanılabiliyor” dedi.

Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan bireyler için ise yürürlükteki düzenlemede farklı bir uygulama bulunduğunu ifade eden Yağmur, “Bu grupta yer alan engellilerin aracı kendilerinin kullanması ve engelli ehliyetine sahip olması şartı aranıyor” diye konuştu.

Planlanan torba yasada, yüzde 90’ın altındaki engelli raporlarında ehliyet şartının kaldırılmasının gündemde olduğunu dile getiren Yağmur, bu durumun yeni sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Yağmur, “Engelli ehliyeti olmadan araç kullanılamayacağına göre, burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Engellinin aracı kendisinin kullanma şartı devam ederken, ehliyet şartı kaldırılırsa bunun nasıl uygulanacağı belirsiz” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemede, yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerde olduğu gibi yakın akrabaların araç kullanımına izin verilip verilmeyeceğinin de netleştirilmesi gerektiğini belirten Yağmur, “Birinci dereceden üçüncü dereceye kadar hısımların araç kullanıp kullanamayacağı konusunda açık bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.

Torba yasanın henüz yürürlüğe girmediğini hatırlatan Yağmur, tüm detayların yasanın kabul edilip uygulanmaya başlanmasının ardından netleşeceğini sözlerine ekledi.