Hukukçu Yağmur, 'Primini tamamlayan emekli oluyor'

Sosyal Güvenlik Müşaviri Hukukçu Hakan Yağmur, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Programda EYT hakkında bilgiler aktaran Sosyal Güvenlik Müşaviri Hukukçu Hakan Yağmur, “Erken yaşta emeklilik hükümetin yürütmüş olduğu politika sonucunda oldu. Burada da yaş şartı devre dışı bırakılarak belli prim ve hizmet süresi dolmuş kişiler yaş şartına bakmaksızın devlet tarafından emekliye ayrıldılar. Daha çok baktığımız zaman 4A üzerinde çalışan işçilerimiz 42-43 yaşında emekli oldular. Buradaki şartta 9 Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıç tarihi olan kişiler belli bir prime gelince 5 bin ile 5 bin 900 arasına kadar kademe yaparak emekliye sevk ettiler. EYT şartları tabi devam ediyor. Kişiler yaş haddine bakmaksızın 9 Eylül 1999 ve öncesi girişi olanlar primlerini tamamladıkları zaman emekliye ayrılacaklardır” ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Hukukçu Hakan Yağmur, Genel sağlık sigortasıyla ilgili olarak ise, “Genel sağlık sigortası devletimiz tarafından vatandaşlarımıza uygulanmış güzel bir uygulama aslında. Velayet altında bulunan 18 ya da daha küçük yaştaki çocuklarımız anne, baba sigorta kolundan bir şekilde faydalanabiliyor. Ancak 18 ya da 18’i aşmış velayet altından çıktıkları için herhangi bir sigorta kolunda sigortalı çalışmadıkları zaman sistem otomatik olarak sadece sağlık sigortasını genel sağlığa atıyor. Orada da aylık cüzi bir ücret karşılığında sağlık sigortası devlet tarafından karşılanıyor. Atıyorum aylık 620 TL gibi bir ücreti kişinin ödemesi lazım. Burada daha çok mağduriyet şöyle oluyor. Kişi liseyi bitiriyor, liseden sonra üniversiteye hazırlık dönemi oluyor. Üniversite hazırlık döneminde tabi çocuk çalışamıyor, herhangi bir sigorta koluna tabii değil. Dolayısıyla sağlık sigortası yok. Öğrenci olmayıp velisinin de sigortasından faydalanamadığı için sistem otomatik olarak genel sağlık sigortasına atayacak. Orada da cüzi bir prim karşılığında devlet sağlık sigortasını karşılayacak. O miktarı da karşılayamayacaklar varsa bağlı bulundukları kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıflarına gidip aile gelir testi yaptıracaklar. Gelir testi sonucuna göre prim devlet tarafından karşılanacak” şeklinde konuştu.