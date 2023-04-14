Hükümlü ve tutuklu öğrencilerin sınavlarına dair protokol imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında hükümlü ve tutuklu öğrencilerin sınavlarına dair işbirliği protokolü imzalandı.

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  • 14.04.2023 11:29
  • Güncelleme: 14.04.2023 11:29
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Hükümlü ve tutuklu öğrencilerin sınavlarına dair protokol imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında hükümlü ve tutuklu öğrencilerin sınavlarına dair işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Gül katıldı. Hükümlü ve tutuklu öğrencilere yapılacak olan sınav ve güvenlik konuları imzalanan protokol çerçevesinde yer aldı. Rektör Prof. Dr. Yıldız, imza töreninde yaptığı konuşmada eğitim hakkının herkes için önemli olduğunu belirterek protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

İHA

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