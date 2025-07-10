Hükümlü ve tutukluların el emeği eserleri sergilendi

Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen, hükümlü ve tutukluların eğitimi ile mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan “Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi” düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına; Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri, Melikgazi Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Üniversite Rektörleri, Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, ceza infaz kurumu müdürleri ve il protokolü, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Bugün burada bir serginin çok daha ötesinde; emek, sabır ve dönüşümün izlerini taşıyan bir sürece tanıklık ediyoruz. Ceza infaz kurumlarında yürütülen bu tür çalışmalar, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir rehabilitasyon aracı olduğuna dikkat çekerek: “Bu ürünler; sabrın, umudun ve yeniden başlama iradesinin birer simgesidir. Her biri bir umut hikâyesi taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması sürecine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan toplam 5 bin adet el emeği ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.