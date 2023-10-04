Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri’nin Develi ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen veteriner Mikail Bozlağan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara’da geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Veteriner Mikail Bozlağan’a ait olduğu, Bozlağan’ın gece saatlerinde silahla vurularak şehit edilip, aracının gasp edildiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Develi ilçesine geldi. Hulusi Akar, Mikail Bozlağan’ın şehit edildiği yerde incelemelerde bulunarak, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar, yaptığı açıklamasında, "Hainler Mikail kardeşimizi şehit ettiler. Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik birimlerimiz gerekli cevabı verdi, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı. Bu hain saldırılara karşı ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde" ifadelerini kullandı.