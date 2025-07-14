Hulusi Akar, 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın Ailesini Ziyaret Etti

Ziyaret sırasında, şehidin ailesine başsağlığı dilekleri iletildi ve Kübra Doğanay’ın kahramanlığına vurgu yapıldı. Bu anlamlı buluşma, şehitlerimizin anısını yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kübra Doğanay

Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, 15 Temmuz akşamı görev yaptığı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıyı öğrenince yola çıktı. Ablasının “Ayet el-Kürsi oku” diyerek göreve gönderdiği Doğanay, mühimmat almak için gittiği görev yerine atılan ikinci bomba ile şehit düştü.

Şehit Kübra Doğanay, 15 Temmuz gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığı yakınında bulunan evindeydi. Atılan ilk bombadan sonra görev yerine geçmek istedi. Dışarı çıkacağı anda meslektaşı Şehit Cennet Yiğit telefonla aradı ve birlikte gitme teklifinde bulundu.

“Anne ve babama selam söyle”

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önündeki FETÖ kuşatmasını kaldırmak için harekete geçen iki arkadaş, mühimmat almak için Özel Harekât Daire Başkanlığı’na döndü. Saldırı öncesinde son olarak saat 23.58’de Kübra ile konuşan ablası, “Ablacığım, kendine dikkat et, bol bol Ayet el-Kürsi’yi oku zırh gibi seni korur” dedi. Kübra ise ablasına, “Tamam, anne ve babama selam söyle şarjım bitiyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nü kuşatacağız, göreve gidiyorum” diyerek telefonu kapattı. Kapının önüne geldikleri esnada darbeci hainler ikinci bombayı attı. Kübra Doğanay olay yerinde arkadaşı ile birlikte şehit düştü. Şehit Cennet Yiğit, Kübra Doğanay’ın yakın arkadaşı, sırdaşıydı. Birlikte okumuş birlikte çalışmışlardı. O hain gecede ikisi de 23 yaşında şehit edildi.

Şehit Doğanay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla memleketi Kayseri Yeşilhisar'daki Camii Kebir'in önüne getirildi. Ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi üzülmesin diye “Çanakkale’ye gittim” dedi

Çocukluğundan beri polis olmayı hayal eden Kübra Doğanay, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıfta okurken komiser yardımcılığı sınavlarına girdi. Doğanay, ilk olarak Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görev aldı. Ancak ailesi endişelenmesin diye Çanakkale’ye gittiğini söyledi. 8 ay boyunca PKK’ya yönelik operasyonlarda görev aldı. Daha sonra Ankara’ya çağırılan Doğanay, Diyarbakır’a geri gitmek istediğini söyleyerek şehadetinden 15-20 gün önce dilekçe gönderdi. 23 yaşındaki Özel Harekât Polisi Kübra Doğanay, sık sık şehit olmak istediğini söylüyordu.

Şehit Kübra Doğanay’ın ismi, memleketi olan Kayseri Yeşilhisar’daki bir fen lisesine, Mersin Yenişehir’de bulunan bir kız Anadolu imam hatip lisesine ve Yalova’da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi.