Hulusi Akar, '30 Ağustos, dünyaya karşı verilen büyük bir mücadeledir'

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’ncü yıldönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Tarihimizde övünç duyduğumuz günler var. Bugün Zafer Bayramı gerçekten hepimizin heyecan duyduğu, büyük coşkuyla ilham aldığı bir gün. Nasıl ki o gün düşmandan ülkemizi temizlediysek bugün de inşallah Cumhur ittifakı olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde bir an önce terörsüz Türkiye’yi gerçekleştirmek suretiyle 86 milyonun tek yumruk olarak rahat, huzur ve güven içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli olan bugünlerin sadece birkaç olayla değil de bütün günlük hayatımızda gençlerimize de aksettirilmesi lazım, gençlerimizin buralara nerden geldiğimizi bilmesi lazım. Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği bu hadise sadece bölgesel bir olay değil bütün dünyanın desteklediği güçlere karşı yapılmış olan büyük bir mücadele” şeklinde konuştu.