  • Haberler
  • Gündem
  • Hulusi Akar, '30 Ağustos, dünyaya karşı verilen büyük bir mücadeledir'

Hulusi Akar, '30 Ağustos, dünyaya karşı verilen büyük bir mücadeledir'

Kayseri Lisesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Önemli olan bugünlerin sadece birkaç olayla değil de bütün günlük hayatımızda gençlerimize de aksettirilmesi lazım, gençlerimizin buralara nerden geldiğimizi bilmesi lazım. Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos'ta gerçekleştirdiği bu hadise sadece bölgesel bir olay değil bütün dünyanın desteklediği güçlere karşı yapılmış olan büyük bir mücadele' dedi.

Hulusi Akar, '30 Ağustos, dünyaya karşı verilen büyük bir mücadeledir'

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’ncü yıldönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan  TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Tarihimizde övünç duyduğumuz günler var. Bugün Zafer Bayramı gerçekten hepimizin heyecan duyduğu, büyük coşkuyla ilham aldığı bir gün. Nasıl ki o gün düşmandan ülkemizi temizlediysek bugün de inşallah Cumhur ittifakı olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde bir an önce terörsüz Türkiye’yi gerçekleştirmek suretiyle 86 milyonun tek yumruk olarak rahat, huzur ve güven içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli olan bugünlerin sadece birkaç olayla değil de bütün günlük hayatımızda gençlerimize de aksettirilmesi lazım, gençlerimizin buralara nerden geldiğimizi bilmesi lazım. Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği bu hadise sadece bölgesel bir olay değil bütün dünyanın desteklediği güçlere karşı yapılmış olan büyük bir mücadele” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nostaljik hizmet: Teyp-radyo tamirciliği
Nostaljik hizmet: Teyp-radyo tamirciliği
Kayseri dahil 19 ilde siber suç operasyonu: 198 kişi yakalandı
Kayseri dahil 19 ilde siber suç operasyonu: 198 kişi yakalandı
Milletvekili Böhürler 'Terör örgütünün kendini feshetmesi Türkiye için büyük bir değişimin habercisi'
Milletvekili Böhürler; “Terör örgütünün kendini feshetmesi Türkiye için büyük bir değişimin habercisi”
Vali Gökmen Çiçek 'Kayseri'de milli bayramlar çok başka bir coşkuyla kutlanıyor'
Vali Gökmen Çiçek; “Kayseri'de milli bayramlar çok başka bir coşkuyla kutlanıyor”
İYİ Partili Şener 'Bu millet, Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle tek bir yumruk, tek bir millet'
İYİ Partili Şener; “Bu millet, Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle tek bir yumruk, tek bir millet”
CHP'li Özgür Özer 'Türk milletinin bu kutsal ve büyük bayramını kutluyorum'
CHP’li Özgür Özer; “Türk milletinin bu kutsal ve büyük bayramını kutluyorum”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!