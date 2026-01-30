Hulusi Akar: '30 bin kilometre bölünmüş yol, hayırlı olsun'

30 bininci kilometresi hizmete açılılan bölünmüş yol programında konuşan Milletvekili Hulusi Akar, ülkemizde son yıllarda ulaşım adına yapılan çalışmaların standarların üstünde olduğunu belirterek, karada, havada ve denizde tüm yolların vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin en kolay bir şekilde ulaşımına hizmet ettiğini vurguladı.

Havaalanlarımızın, yollarımızın, viyadüklerimizin, denizin üstünden ve altından geçişlerimizin en üstün teknolojiyle vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu ifade eden Akar, modern ülkelerde olan tüm teknolojilerin ülkemizde uygulandığını, bir taraftan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışılırken ülkenin imarı konusunda çok büyük atılımların gerçekleştirildiğini, 77 ili birbirine bağlayan 30.049 kilometre bölünmüş yolun tamamlandığını belirtti.