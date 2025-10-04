Hulusi Akar'a KKTC'den Teşekkür: 'Türkiye'nin Garantörlüğü Vazgeçilmezdir'

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı ve KKTC devleti için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Tatar, “Kıbrıs Türkü, Anadolu’dan ayrı düşünülemez” ifadeleriyle Türkiye ile olan tarihi ve stratejik bağın altını çizdi.

Ziyaret, KKTC ile Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.