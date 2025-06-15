Hulusi Akar aylar önce müjdelemişti: 'Demir Kubbe Delindi, Delinecek!'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, aylar öncesinden yaptığı açıklamada savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye'nin yerli üretimde büyük bir aşama kaydettiğini vurguladı. Akar, tarih boyunca hiçbir savunma sisteminin tamamen aşılamaz olmadığını belirterek şunları söyledi:“ Kırılamayan, aşılamayan engel yoktur. Açılamayan kilit yoktur. Maginot Hattı da delindi, Demir Kubbe de delindi, delinecek.”

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltarak önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Mehmetçik'in ihtiyaçlarının yerli imkanlarla yüzde 80 oranında karşılanabildiğini söyledi.

Akar, Türkiye'nin savunma alanında büyük adımlar attığını ve bundan geri dönmeyeceğini vurguladı:

"Cin şişeden çıktı. Artık yapamayız, edemeyiz yok. Yapacağız. Çatlasalar da, patlasalar da yapacağız. Tankımızı da, SİHA'mızı da, İHA'mızı da, uçağımızı da yapacağız. Kızıl Elma ve KAAN ile havacılıkta ayrı bir devrim yaşayacağız."

Geçmişte savunma sistemleri konusunda yaşanan zorluklara değinen Akar, artık Türkiye'nin kendi teknolojisini ürettiğini ve hatta ihraç ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ne kadar işlevsel olduğunu Mehmetçik de gördü, Karabağ'da da Azerbaycanlı kardeşlerimiz de gördü. Türkiye, değerleri ile, tarihi ile, caydırıcı ordusu ile, genç nüfusu ile güçlü bir ülke. Bizimle dost olanlar kazanır.”