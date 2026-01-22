Hulusi Akar, Bakan Kacır ile şehrin projelerini görüştü
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kayseri'nin projelerini görüştü.
Milletvekili Hulusi Akar, Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşerek, Kayseri'nin devam eden projeleri ve yeni projeler konusunda değerlendirme toplantısı yaptılar.
Hulusi Akar, Şehrimizin projelerine verdiği desteklerden dolayı Bakan Kacır'a ve personeline teşekkür etti.