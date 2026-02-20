  • Haberler
  Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ı Ziyaret Etti

Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ı Ziyaret Etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti. Ziyaret, Kayseri'deki sanayi yatırımları ve teknolojik gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Hulusi Akar, ziyarette Kayseri’nin sanayi potansiyelini artırmak ve kentin ekonomik kalkınmasını desteklemek için atılacak adımları değerlendirdi. Akar, “Kayseri’mizin sanayi yatırımlarını güçlendirmek için gerekli destekleri almak üzere Bakan Kacır ile görüşmek önemli bir fırsat” dedi.

Büyükkılıç'tan Destek

Başkan Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizdeki sanayi yatırımlarını görüşmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza, misafirperverliği ve şehrimizin projelerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Ziyaret sırasında, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da hazır bulundu. Bu önemli buluşmada, Kayseri’nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarının artırılması için iş birliği ve dayanışma mesajları verildi.

Akar'dan Vurgu

Hulusi Akar, Kayseri’nin sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelinin altını çizerek, bu tür ziyaretlerin kentin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Akar, “Ankara’da yaptığımız bu görüşmeler, Kayseri’nin geleceği için kritik öneme sahip” dedi.

Bu ziyaret, Kayseri’nin sanayi yatırımları ve teknolojik gelişmelerinin desteklenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

