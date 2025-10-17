Hulusi Akar, Bilge Kral İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Kayseri Ericeyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 22. yıl dönümünde başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anma törenine katıldı ve kabrine çiçek bıraktı.

Akar yaptığı açıklamada;

"Bosna Hersek’te, bilge lider Aliya İzzetbegoviç’in kabrindeyiz. Adalet, inanç ve insanlık mücadelesinin abide ismi Aliya’yı vefatının 22. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Mücadelesiyle mazlumlara umut, sözleriyle nesillere ışık olan bu büyük dava insanının mirası; Bosna’nın taşlarında ve gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor." açıklamasını yaptı

Akar; Kayseri Erciyes Üniversitesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek , “Doğumunun 100. Yılında Aliya İzzetbegoviç” sempozyumuna katılacak ve açılış konuşmasını gerçekleştirecektir.