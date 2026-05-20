  • Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Karargahını Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti, NATO'nun en stratejik ülkelerinden biri olarak, uluslararası alandaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin savunma ve diplomasi alanındaki güçlü duruşunu bir kez daha vurguladı.

Ziyaret sırasında, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan ile bir araya gelen Akar, ittifakın güvenliği, bölgesel istikrar ve küresel barış konularında Türkiye'nin katkılarının önemine dikkat çekti.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisinin giderek güçlendiğini belirterek, "Güçlü diplomasi ve etkin savunma kapasitemizle NATO'nun güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu ziyaret, Türkiye'nin müttefik ülkelerle olan ilişkilerini güçlendirmek ve güvenlik konularında ortak görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat sundu. NATO'nun stratejik önemi ve Türkiye'nin bu yapı içindeki rolü, uluslararası güvenlik dinamikleri açısından kritik bir konu olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin NATO'daki etkinliğinin artması, bölgesel istikrarın sağlanmasına ve küresel barışa katkıda bulunma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çarşı Melikgazi'de Katre Gençlik Orkestrası konseri ile 19 Mayıs coşkusu
